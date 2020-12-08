بدء تطبيق رسوم التعرفة المرورية 2 يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أصحاب المركبات للتسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https:/‏/‏darb.itc.gov.ae، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية.

وبإمكان المتعاملين الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة التي يوفرها «درب»، بما يسهل عليهم الإجراءات، ويمكنهم من إدارة حساباتهم بفاعلية وكفاءة عالية وإنجاز جميع معاملاتهم ذات الصلة بكل راحة وسهولة.

وحث المركز جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً في أقرب وقت ممكن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام «درب»، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

وأعلن مركز النقل المتكامل أنه بدءاً من 2 يناير المقبل، سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

ويمنح تطبيق نظام التعرفة المرورية مستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم وتخطيط رحلاتهم مسبقاً، واختيار الأوقات الملائمة للتنقل، وتحديد بدائل النقل الملائمة، لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل، والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة مركز النقل المتكامل العمل على تحسين جودة الطرق، واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.

تحصيل التعرفة

وبموجب أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية، سيقوم مركز النقل المتكامل بتحصيل رسوم عبور للمركبات التي تعبر أياً من البوابات الواردة أعلاه، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة، من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00 - 9:00، والفترة المسائية من 5:00 - 7:00).

ولتحقيق التوازن بين الحلول الاستراتيجية المناسبة لتخفيف الازدحام المروري، والأثر الاقتصادي المترتب على تلك الحلول، حددت اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة. ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام، ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات، فتُطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

ويؤدي تحديد السقف الشهري على مركبات الأفراد إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، لاسيما في أوقات الذروة. وسيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

الفئات المعفاة

وأعلنت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل عن إعفاء أربع فئات من المجتمع من رسوم التعرفة المرورية، وهم «كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين»، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية والتسجيل في النظام ثم التقدم بطلب إعفاء مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب، وإرفاق الوثائق المطلوبة.

فئة أصحاب الهمم: لا يُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص من أصحاب الهمم مباشرة، وإنما ينبغي إرفاق بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط أن يتم إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

فئة كبار المواطنين: يعرف القانون كبار المواطنين بأنهم كل شخص من مواطني دولة الإمارات يبلغ من العمر 60 عاماً فأكثر. ويُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص صاحب العلاقة.

فئة أصحاب الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات: يجب أن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، ويتوجب على المتقدمين منهم للإعفاء من الرسوم أن يحملوا وثيقة تثبت انتماءهم لهذه الفئة.

فئة المواطنين المتقاعدين: الذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة.

كما شملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية: مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية. هذا ويكون التسجيل في «درب» إلزامياً لجميع المستخدمين شاملاً مستحقي الإعفاءات.

وفي هذا السياق، يتوجب على جميع المركبات التسجيل في النظام قبل اجتياز مناطق التعرفة المرورية. وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام، يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها وإلا يعتبر مخالفاً. كما يتوجب على المستخدمين توفير رصيد كاف في الحساب عند عبور بوابات التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة، وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب. وفي حال عبور بوابات التعرفة المرورية من قبل مركبة مسجلة خارج الإمارة ولم يتوافر في حساب المستخدم رصيد كافٍ، فيمنح خمسة أيام عمل مهلةً لإضافة رصيد وإلا يعتبر مخالفاً.