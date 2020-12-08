أساتذة جامعة الشارقة ضمن الأكثر تأثيراً في العالم

الشارقة (الاتحاد)

انضم 30 عالماً من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، إلى قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين التي تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2019، وذلك وفق نتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأميركية.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: إن ثلاثة من بين هؤلاء العلماء تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 100 عالم في خبراتهم العلمية والأكاديمية، إلى جانب أنه تم أيضا اختيار تسعة منهم ضمن قائمة الأكثر تأثيراً في خبراتهم العلمية في مجال تخصصهم، وأن عدداً من هؤلاء العلماء كان قد انضم للعمل بجامعة الشارقة مؤخراً، حيث تجري عملية الاختيار ضمن هذا التصنيف على مجمل الإنتاج العلمي والبحثي للباحث.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما حققته الجامعة من تقدم على المستوى الدولي خلال هذا العام، بدعم وتوجيه وتحقيقاً لرؤية رئيس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2020، والمتعلقة بالتصنيف العالمي للجامعات.

وأوضح أن مرتبة الجامعة تقدمت إلى المرتبة 658 عالمياً، محققة بذلك تقدماً بأكثر من 100 رتبة في فئة «601-800» لأفضل جامعة في العالم، والأولى على مستوى جامعات الدولة في تخصص علوم الحاسوب، والثانية في الهندسة والطب، والأولى للسنة الرابعة في برامج الاستدامة.