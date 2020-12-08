حقيبة إرشادية لتعزيز دور المرشدين المهنيين

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرة «الحقيبة الإرشادية» بهدف تعزيز دور المرشدين المهنيين العاملين في المؤسسات التعليمية في إرشاد الطلبة حول كيفية التخطيط لمساراتهم المهنية في القطاع الخاص والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وقالت وداد الشملان مديرة إدارة الإرشاد المهني بوزارة الموارد البشرية والتوطين.. إن إطلاق «الحقيبة الإرشادية» يأتي في إطار خطة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى توجيه الموارد البشرية المواطنة بأهمية العمل في القطاع الخاص، وتوعيتهم بامتيازات العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، تنفيذاً لمستهدفات التوطين نحو تعزيز وتمكين الشباب والطلبة المواطنين ودعمهم بالخبرات والتخصصات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021. وأشارت إلى أن استهداف المرشدين المهنيين في المؤسسات التعليمية بالشراكة والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم جاء للوصول لأكبر شريحة من الطلبة في الجامعات، وفي مرحلة التعليم الثانوي، لافتة إلى أنه تم التواصل مع 16 من الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأضافت أن الحقيبة تتضمن حزماً من الورش الإرشادية للمستهدفين من المرشدين المهنيين لدى المؤسسات المختلفة بالدولة الذين بلغ عددهم نحو 315 مرشداً من الجامعات والمدارس شاركوا في ثلاث ورش افتراضية تفاعلية تم خلالها تعريفهم بالأجندة الحكومية المتعلقة بتحفيز العمل في القطاع الخاص ورفع درجة الوعي بشأن مميزات العمل في هذا القطاع ومهارات المستقبل إلى جانب تعريفهم بالمبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة لتوفير فرص التوظيف والتدريب، وكذلك التعريف ببرامج الإرشاد واستعراض قصص النجاح في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الورش تتناول أيضا التعريف بمزايا العمل في القطاع الخاص وكيفية البحث عن وظيفة، وما هي مبادئ ومتطلبات العمل والتوعية بدور أولياء الأمور في المسار المهني لأبنائهم، فضلاً عن توعية المرشدين المهنيين باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. وأوضحت الشملان أنه تتم الاستعانة بمجموعة البروشورات ومقاطع الفيديو لتوضيح مزايا العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية ومميزات التدريب الميداني، فضلاً عن دور أولياء الأمور في المستقبل المهني لأبنائهم وكذلك التعريف بالتدريب الميداني والصيفي عبر التطبيق الذكي «وجهني» وغيرها من المحاور التي من شأنها تمكين المرشدين من تحفيز وتشجيع الطلبة للعمل في القطاع الخاص وتخطيط مسارهم المهني والوظيفي.

من جانبها أكدت أمل الجسمي مديرة إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ربط طلبتها بتوجهات سوق العمل من خلال باقة من المبادرات وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية من القطاعين الحكومي والخاص تحقيقاً لرؤية وزارة التربية والتعليم المستمدة من تطلعات قيادتنا الرشيدة للسنوات القادمة.. مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على تقديم كافة أشكال الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة للتعرف على ميولهم وتوجيه طاقاتهم إلى التخصصات والبرامج التي تلبي طموحاتهم وتحقق خطط الدولة ورؤيتها.