«تدوير» تختتم حملة «الظفرة تستاهل»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، حملة «الظفرة تستاهل» التي أطلقها بداية شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من دائرة البلديات والنقل – بلدية الظفرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة البيئة أبوظبي، حيث تمت الحملة على عدة مراحل افتراضية وميدانية في ظل الإجراءات الوقائية التي تشهدها إمارة أبوظبي، لضمان تحقيق أعلى النسب على مستوى تعزيز الوعي البيئي لدى كافة أفراد مجتمع منطقة الظفرة حول آليات التعامل السليم والصحيح مع النفايات، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي، تحت شعار «نفاياتك مسؤوليتك»، إلى جانب المساهمة الفاعلة في الحفاظ على كافة مظاهر الصحة والسلامة البيئية.

وتضمن الجانب الميداني من الحملة توزيع أكثر من 10 آلاف منشور توعوي شامل عن أهداف الحملة وآليات التعامل السليم مع النفايات بكافة أشكالها وأنواعها على المحلات التجارية والمنازل والمواقع الإنشائية والعزب في منطقة الظفرة، إلى جانب توزيع 8500 منشور توعوي على أصحاب وعمال المزارع، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير: «سعداء حيال النتائج الإيجابية التي حققتها حملة «الظفرة تستاهل» منذ انطلاقها على الصعيدين الافتراضي والميداني، حيث تمت ترجمة خطط متكاملة تضمنت رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجمهور المستهدف، وتقديم حلول وآليات للتعامل السليم والصحيح مع كافة الظواهر والسلوكيات التي قد تؤثر سلباً على مظاهر الصحة العامة والتنمية المستدامة في منطقة الظفرة، باعتبار أن حماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده عبر توفير بيئة صحية آمنة ومستدامة، تتصدر أولوياتنا تماشياً مع رؤية أبوظبي البيئية 2030.