اتفاقية بين بلدية الظفرة و«أبوظبي المهني» لرعاية الابتكار

منطقة الظفرة (وام)

وقعت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة اتفاقية مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لرعاية الابتكار وعلوم استشراف المستقبل والتدريب والتطوير المؤسسي والفعاليات المجتمعية.

وقع الاتفاقية عن بُعد، محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومن جانب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وتهدف الاتفاقية إلى إشراك المؤسسات الأكاديمية في البحوث التطويرية وتقديم الحلول العملية الفاعلة، وتمكين ثقافة التميّز والابتكار واستشراف المستقبل وتطوير الأداء المؤسسي والتنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين والدوليين لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعرفة.

وأكد الطرفان التعاون بما يعود بالفائدة والنفع عليهما، ويخدم مصالحهما وأهدافهما لخدمة وإسعاد المجتمع، من خلال العمل على تطبيق عدد من الأهداف، منها التأكيد على أطر التعاون والشراكة الفاعلة، بما يسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي: إن الاتفاقية مع بلدية منطقة الظفرة تأتي ضمن استراتيجية الجانبين للتعاون والعمل جنباً إلى جنب مع مختلف قطاعات المجتمع للالتزام بالمسؤولية المشتركة في إعداد مخرجات عالية الكفاءة.