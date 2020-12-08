«محمد بن راشد للفضاء»: بدء التسجيل في المخيم الشتوي

دبي(الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في مخيم «مستكشف الفضاء» الشتوي، الذي سيعقد «افتراضياً»، خلال الفترة من 20-23 ديسمبر، للطلبة من عمر 11-14 عاماً، بهدف إكسابهم مهارات علمية وعملية في قطاع الفضاء. ويأتي تنظيم المخيم التعليمي ضمن أحد مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل. ويعد المخيم جزءاً من المبادرات التوعوية لمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سينخرط المشاركون في ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وفريدة لاستكشاف الفضاء، تتضمن أنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل، يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء عن علوم الكواكب، ومهام رائد الفضاء على متن محطة الفضائية الدولية ورحلات الفضاء المأهولة، وعلوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وكيفية رسم خرائط المريخ والكواكب، وأسئلة وأجوبة حول المريخ مقابل الأرض وغيرها من المواضيع الشيقة المتعلقة بمجال علوم الفضاء.