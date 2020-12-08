بلدية عجمان جاهزة لاستقبال موسم الأمطار

عجمان (وام)

أكملت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، كافة تجهيزاتها لاستقبال الموسم المطري الحالي 2020 - 2021، في إطار حرصها الدائم على توفير الحياة الهانئة والآمنة لسكان الإمارة، وتوفير جميع مقومات السلامة لهم في ظل كافة الظروف.

يأتي ذلك انعكاساً لرؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، والتي تأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير التجهيزات والاستعدادات اللازمة لمجابهة الحوادث المحتملة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تستند في عملها لكوادر مؤهلة قادرة على وضع الخطط الشاملة والمتكاملة وإعداد سيناريوهات متعددة وخطة طوارئ محكمة، مشيراً إلى أن الدائرة شكلت فريق «غيث عجمان»، والذي سيتولى المهام في توفير التجهيزات والاستعدادات اللازمة عند نزول الأمطار، وفقاً لمعايير السلامة العالمية.

وقال: إن الدائرة تسعى للاستعداد المبكر للموسم المطري، لمجابهة أي حوادث بالتنسيق المشترك بين جميع إدارات الدائرة.

وأضاف أن الدائرة رصدت 75 مضخة ستوزع في أماكن تجمع المياه في جميع أنحاء الإمارة، إلى جانب تجهيز 25 صهريج مياه، لافتاً إلى أن الفرق العاملة انتهت من أعمال صيانة وتنظيف شبكة الصرف المطري.