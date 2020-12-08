السماح باصطحاب وسائل التنقل المرن لركاب «فيري دبي»

دبي (وام )

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تتيح بموجبها لركاب «الفيري» اصطحاب وسائل تنقلهم المرنة، مثل الدراجات الهوائية والسكوتر، في خطوة تهدف إلى إسعاد ركاب فيري دبي، ورفع مستوى رضاهم، وذلك من خلال تقديم خدمات أكثر لتحقيق التكامل بين شبكة التنقل المرن القائمة حالياً وبين شبكة النقل البحري، وكذلك لتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي المختلفة، الذي يساهم بدوره في زيادة أعداد الركاب، من خلال التنوع في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور من جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الحركة السياحية في الإمارة.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «سيكون العدد المسموح به من الدراجات الهوائية أو السكوتر 8 على متن فيري دبي مشمولة مع التذكرة المقطوعة تشجيعاً لركاب الفيري على الاستفادة من هذه المبادرة المقدمة والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة». وأوضح أنه قد تم استغلال المساحة الخلفية المفتوحة لفيري دبي لوضع وسائل النقل المرن مثل الدراجات الهوائية والسكوتر بصورة آمنة تماماً، وبدون التأثير على حركة صعود ونزول الركاب. وأضاف: «تم استغلال البنية التحتية لشبكة التنقل المرن القائمة في إمارة دبي وربطها بخطوط فيري دبي للنقل البحري التي تتيح لمستخدمي خدمات الفيري التنقل من منطقة إلى أخرى في الإمارة مع وسائل التنقل الفردية مثل الدراجات الهوائية والسكوتر، مما يحقق مرونة أكثر لهم وسهولة للوصول إلى وجهاتهم النهائية أو الوصول إلى الأماكن والمناطق التي تضم المسارات المخصصة لأنشطتهم اليومية، ودون الاعتماد على المركبات الخاصة للوصول إلى تلك الوجهات».