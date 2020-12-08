«الإمارات للطبيعة» تختتم مبادرة «واجه التغير المناخي»

أبوظبي(الاتحاد)

اختتمت «جمعية الإمارات للطبيعة» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة التغير المناخي والبيئة، وبنك HSBC الشرق الأوسط، ورش العمل التي تضمنتها مبادرة «واجه التغير المناخي»، التي نظمتها الجمعية، وحظيت بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي وغرفة دبي كشركاء في إمارتي أبوظبي ودبي. وشارك في سلسلة الجلسات وورش العمل الإلكترونية، التي خصصت لتطوير أدوات حساب وإدارة البصمة الكربونية 110 مشاركين من 84 شركة من مختلف إمارات الدولة.

وقال فهد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر له العديد من المزايا على الصعيد البيئي والاقتصادي، فهو يساعد على تحقيق التوازن الضروري بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4-5.5 في المائة علاوة عن خلق 160 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030». وأضاف: «سعداء بالتعاون لتنظيم مبادرة (واجهة التغير المناخي)، وحث المزيد من الشركات على المشاركة في هذه الجهود الهادفة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر وجعله أكثر فعالية».