«أنف ذكي» لمراقبة الهواء بالفجيرة

الفجيرة (وام)

طورت بلدية الفجيرة نظام إدارة ومتابعة خدماتها الذكية من خلال غرفة العمليات وعبر لوحة التحكم التي تظهر كافة الخدمات وسير عملها بجهاز اللوحي في أي مكان، وعلى مدار الساعة.

ويساهم هذا النظام في متابعة جودة الهواء بطريقة ذكية من خلال أجهزة الأنف الذكي التي تراقب أي تلوث في الهواء مع متابعة مصدره بشكل مباشر إلى جانب مراقبة النفايات بشكل مباشر عبر خاصية الموقع وحالة الحاويات المنتشرة في الإمارة.

ويعتبر تطوير هذا النظام نقلة نوعية في إدارة العمليات للخدمات الذكية في العمل البلدي التي تفردت بها البلدية رغم التحديات في جائحة «كورونا»، والتي ساهمت في متابعة الخدمات عن بُعد بطريقة ذكية تضمن إنجاز المعاملة ومعرفة المعوقات والتحديات التي تؤثر في إنجاز المعاملة.