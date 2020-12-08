«إقامة دبي»: تعاملنا بنجاح مع تداعيات «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن امتلاك التقنيات والبنية التكنولوجية ساعد الإدارة على تجاوز جائحة «كورونا» بنجاح، مشيراً إلى أنه تم إطلاق استراتيجية خاصة، وتأسيس فريق عمل للتعامل مع تداعيات الجائحة.

وكشفت الإدارة، عن أنها صممت عدداً من الدراسات المستقبلية، التحليلية، لقطاعاتها، لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، شملت قطاعات الإدارة الحيوية، مثل شؤون المخالفين، وأذونات الدخول والإقامة، ومستقبل المنافذ والحدود، مشيرة إلى هذه الدراسات ساهمت في الوصول لمرحلة التعافي في فترة وجيزة، كما عززت جاهزية الإدارة في مواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأشارت الإدارة، خلال ندوة افتراضية عقدتها أمس بمشاركة نخبة من مسؤوليها، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من استخدام التطبيقات الذكية مع مراعاة معايير أمن المعلومات.

وقال العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «على مستوى القيادة، كان هناك تخطيط سابق تضمّن الكثير من الأهداف، من بينها تقديم خدماتنا على مدار الساعة يومياً».

وأضاف: «هذا الهدف أولوية لنا؛ لأن الإدارة تتميز بأن لها متعاملين من مختلف دول العالم، وهناك فروق توقيت بين الدول؛ لذلك كان عندنا مراكز تعمل على مدار الساعة، وأخرى صباحية وثالثة مسائية».

وأشار إلى أن العمل على تحقيق سعادة جميع المتعاملين على اختلاف ظروفهم، موضحاً أن الخدمات الذكية والعمل عن بُعد كانا مطبقين في الإدارة قبل جائحة «كوفيد - 19»، ومع الجائحة تم التوسع فيهما من خلال توفير المزيد من التطبيقات الذكية وعمل مراكز «آمر» من طريق «الأون لاين».

وكشف عن وجود دراسات طويلة المدى منذ 10 سنوات قامت بها الإدارة ساعدت على التعامل مع الجائحة، وأظهرت القدرة على التعامل مع المتغيرات والمخاطر.

وأكد إبراهيم، أن الإمكانات السابقة والترتيبات المتوافرة ساعدت بتشكيل كبير ومتميز في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه الإدارة تمثل في زيادة أعداد المتعاملين، وتم التغلب عليه من خلال فرق عمل الخدمات الذكية بالإدارة.

وأعلن عن أن «إقامة دبي» أوجدت خططاً بديلة خلال تعاملها مع أزمة «كورونا»، ما أدى إلى عدم تعطيل سلسلة العمل، رغم الظروف الصعبة التي رافقت الجائحة، معتبراً أن الحياة بعد الجائحة ستتغير في كثير من الجوانب والمجالات، لكن الأهم الاستفادة من الممكنات التي أوجدتها «الجائحة» للبناء عليها للتعامل بشكل صحيح مع المتغيرات المتوقعة لاحقاً.

وشدد على أن العمل عن بُعد في الإدارة، مصحوب بالتقييم والإشراف وتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، كاشفا عن الاتجاه لوضع سياسات إضافية لضمان السرية خلال العمل عن بُعد وتعزيز حوكمة الأداء.

من جهته، قال الرائد فيصل عبد الله بن بليلة، مدير إدارة التميز المؤسسي في «إقامة دبي»: «إن الإدارة تمكنت من تخطي أزمة (كوفيد - 19) التي اجتاحت العالم من خلال المرونة والرشاقة المؤسسية، حيث تم إطلاق استراتيجية خاصة، وتأسيس فريق عمل للتعامل مع تداعيات الجائحة».

وأضاف: «تضمنت الاستراتيجية حزمة من المبادرات الخاصة بالصحة والمخاطر والعمليات والخدمات الذكية، لكيفية التعامل مع المتعاملين وكيفية عمل الموظفين».

إلى ذلك، قال الرائد خالد بن مدية، مدير إدارة الخدمات الذكية في «إقامة دبي»: إن «تجربة الإدارة في التحول إلى العمل عن بُعد، خلال جائحة (كوفيد - 19)، كان ثمار سنوات من الاستعداد والتحول، حيث لم تتأثر منظومة العمل بالجائحة نهائياً، وكانت مصدر إلهام وتعلم للكثير من الدوائر والمؤسسات الأخرى».