التزام الجمهور في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الخيمة)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الشرطة والجهات المعنية، خلال إجازة اليوم الوطني الـ 49، نتيجة الظروف التي يمر فيها العالم بجائحة كورونا «كوفيد 19»، مثمناً حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المرافق العامة والمتنزهات السياحية في الإمارة.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قد تمكنت من تحقيق أهداف خطتها الأمنية لتأمين إجازة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، بعد تشكيل فرق عمل ميدانية وتشغيلية، فضلاً عن فريق خاص بالعمليات على مستوى جميع وحداتها الشرطية، ما ساهم في تعزيز ثقة ورضا وإسعاد كافة أفراد المجتمع، وذلك لأن شرطة رأس الخيمة، قد سخرت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وانسيابية الحركة المرورية إلى جميع الزوّار في مختلف المناطق، مشيداً بتكاتف الجميع لإنجاح العملية الأمنية خلال الإجازة، والتي شهدت كذلك انخفاضاً في الحوادث المرورية. ووجه قائد عام الشرطة رأس الخيمة، الشكر والثناء والتقدير إلى موظفي غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، نظير جهودهم المتميزة التي بذلوها من خلال تلقي مجموع (7229) بلاغ خلال أيام عُطلة اليوم الوطني الـ 49، في الفترة ما بين يوم (الاثنين الموافق 30 نوفمبر) لغاية يوم (السبت الموافق 5 ديسمبر)، وذلك حسب ما صرّح به العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.