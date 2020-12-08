فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليوم

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط غرباً على البحر.

وتكون حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 - 30 تصل إلى 40 كلم/‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:19 والمد الثاني عند 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.

وفي بحر عُمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند 17:03 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 11:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:17.