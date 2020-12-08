تمديد تخفيض المخالفات برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية 50% اعتباراً من تاريخ 9 وحتى 23 ديسمبر، حرصاً على تبني المبادرات، التي من شأنها إسعاد المتعاملين. وأوضحت شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة، والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات، بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويشمل كافة أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أي مخالفات.