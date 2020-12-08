إطلاق أكبر مركز مبرّد لتخزين وتوزيع الإمدادات الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «رافد»، مؤسسة مشتريات الرعاية الصحية التي تم إطلاقها مؤخراً و«موانئ أبوظبي»، والتابعتان لـ«القابضة» (ADQ)، توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى إطلاق أكبر مركز للتخزين المبرّد، وتوزيع الإمدادات الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم «موانئ أبوظبي» بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجية بتوفير أحدث حلول إدارة المستودعات لعمليات «رافد» بصفتها مزوّد الخدمات اللوجستية من الطرف الرابع لشركة رافد، وذلك في مركز التوزيع في مدينة خليفة الصناعية، والذي يُعد الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن هذه الشراكة للأطراف المعنية خدمات سلسة وتكاملاً يغطي مجالات أعمال متعددة، تتيح بالأخص توفير الأدوية والمعدات والمواد الطبية على امتداد سلسلة التوريد المحلية والإقليمية.

وتُعد «موانئ أبوظبي» ورافد عضوين في «ائتلاف الأمل» الذي تم إطلاقه مؤخراً، تحت قيادة دائرة الصحة في أبوظبي، ويمثل هذا الائتلاف شراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد المتعلقة بنقل لقاحات «كوفيد - 19» وتخطيط الطلب وتأمين المصادر والتدريب، كما تساعد في تأمين البنى التحتية التقنية اللازمة، وضمان توفر اللقاحات حول العالم.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«رافد»: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية الأولى من نوعها لشركة (رافد)، وتشكل خطوة كبيرة تدعم دورها المحوري في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم استراتيجيتنا على بناء نموذج أعمال جديد يساهم في تطوير قطاع المشتريات في الدولة ويواكب تطلعاتنا المستقبلية للنمو من خلال تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة والكفاءة».

وأضاف: «نحن فخورون بشراكتنا مع موانئ أبوظبي، باعتبارها من الجهات الرائدة والموثوقة في مجال مزودي خدمات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي: «يمثل اختيار موانئ أبوظبي لتكون المزود الحصري للخدمات اللوجستية لـ(رافد) هو شهادة على قدراتنا وخبراتنا وكفاءتنا في إدارة سلسلة التوريد الشاملة وخدمات القيمة المضافة ذات الصلة بما يدعم قطاع الرعاية الصحية في الدولة».

وأضاف: «نظراً لكون موانئ أبوظبي و(رافد) من الشركات التابعة لـ»القابضة» (ADQ) فإنا سنتمكّن معاً من تسخير قدراتنا وتطويرها لتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، الأمر الذي يسهم في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع للمجموعة».

تجدر الإشارة إلى أن «موانئ أبوظبي» أعلنت مؤخراً تعزيز قدراتها اللوجستية لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد - 19»، وذلك في منشآتها المخصصة للتخزين المبرّد في مدينة خليفة الصناعية والممتدة على مساحة 19.000 متر مربع، والحاصلة على ترخيص من دائرة الصحة - أبوظبي. وتقوم هذه المنشأة حالياً بالتعامل مع لقاحات (G42) والمدرجة ضمن برنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم حالياً أكثر من مليون جرعة لقاح.

وتم تجهيز المنشأة المتطورة بهدف تخزين اللقاحات وغيرها من الأدوية في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية، بالإضافة إلى القدرة على التخزين المجمّد في درجات حرارة تبلغ (-80) درجة مئوية، وتشتمل على أنظمة لإدارة الحرارة والرطوبة عبر لوحة تحكم رقمية.