مواعيد جديدة للخدمات العلاجية في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مواعيد جديدة لعدد من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للسكان تم البدء في تنفيذها، ومنها خدمات الفحص الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة بمدينة زايد، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء، وكما حددت مواعيد خدمات عيادة الجلدية الخاصة باستخدام أجهزة الليزر لإزالة الشعر من السبت حتى الخميس من كل أسبوع على أن تكون مواعيد العيادة أيام السبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وخلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء وأيام الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

ويهدف برنامج الفحص الطبي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة بمدينة زايد إلى الكشف المبكر عن الأمراض، والتقليل من مضاعفات المرض وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عالية، وفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية، ويساهم في توفير برامج علاجية متميزة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال تجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية.

ويقدم برنامج الفحص حزمة من الخدمات الصحية المتميزة التي يمكن أن يحتاج إليها سكان الظفرة، مشيراً إلى أن المراجع يستقبله طبيب الأسرة بمجرد وصوله ليقم بعمل الفحوص اللازمة له، والأشعة التي يخص حالة المريض قبل أن يتم تحويله بعدها إلى تخصص العيون لإجراء الفحوص اللازمة للمراجع، وبعدها يتوجه إلى عيادة الأسنان لفحص اللثة والأسنان، وما إذا كان بحاجه إلى علاج للأسنان وبعدها ينتقل إلى عيادة القلب، لعمل فحوص تخطيط القلب، وفحص الجهد وفحص القلب بالموجات الصوتية، والتحاليل المخبرية الشاملة والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية ثم عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وبعدها يتوجه إلى اختصاصي التغذية، وعقب انتهاء جميع الفحوص يراجع الشخص المركز، بعد 5 أيام ليتم توضيح كافة الملاحظات التي تم اكتشافها له، وتحويله إلى الاختصاصي إذا كان بحاجة لعلاج متخصص.

وكانت مستشفيات الظفرة قد بدأت تقديم خدمات الليزر داخل عيادات الجلدية لسكان منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للسكان، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات التي تلبي متطلبات سكان منطقة الظفرة في المدن كافة.