خبراء طبيون: علاج السمنة معقد ويتطلب التعاطف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء صحيون، أن علاج السمنة معقد، ويتطلب التعاطف لإطلاق الأحكام، وأكدوا عدم وجود سبب واحد أو حل يناسب الجميع.

وقال خبير طبي من المستشفى الأميركي البارز «كليفلاند كلينك»، إن النصيحة الشائعة المتمثلة في الدعوة إلى فقدان الوزن عبر «تناول كميات أقل من الطعام وممارسة قدر أكبر من الحركة»، لا تُحرز القدر المأمول من النجاح مع جميع من يعانون الوزن الزائد، أو المصابين بالسمنة عند اتباعهم لها، داعياً إياهم إلى البحث عن طبيب يفهم حالتهم التي قد تكون معقدة، ويدرك العلاجات الناشئة المتاحة في هذا المجال.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعفت الإصابات بالسمنة ثلاث مرات تقريباً في جميع أنحاء العالم منذ عام 1975، وتُظهر أحدث الأرقام المتاحة، والتي تعود للعام 2016، أن أكثر من 1.9 مليار شخص ممن بلغوا 18 عاماً أو أكثر من العمر، كانوا من ذوي الوزن الزائد، وأن أكثر من 650 مليوناً منهم كانوا يعانون السمنة.

لكن الدكتور دبليو سكوت بوتش مدير طب السمنة في معهد السمنة والأيض بـ«كليفلاند كلينك» بالولايات المتحدة، أكّد أن الباحثين والأطباء يواصلون كشف المزيد من الحقائق عن مرض السمنة، لافتاً إلى أن خيارات العلاج الصيدلانية والتنظيرية آخذة في التنوع، وقال: «بتنا نعلم الآن أن العديد من العوامل الجينية والبيولوجية والتنموية والسلوكية والبيئية تساهم في زيادة الوزن وتفاقم مشكلة السمنة، ومع ذلك ما زال هناك اعتقاد شائع بأن السمنة مرتبطة باختيار نمط الحياة، وأن الناس يصابون بها لأنهم يختارون تناول الكثير من الطعام، أو ممارسة القليل من الرياضة».

وجدت الدراسات أن التحيّز في مسألة الوزن أمر شائع في الرعاية الصحية، بحسب الدكتور بوتش، الذي قال إن تلك الدراسات أظهرت أن سعي الممارسين الطبيين الحثيث لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين بالسمنة لم يحُل دون أن يُكنّ بعضهم مشاعر سلبية تجاه مرضاهم، كالشعور بأن وضعهم العلاجي خارج عن السيطرة.

ورأى الدكتور بوتش أن هذه المواقف تؤثر سلبًا في رعاية المرضى، وقال: «قد تشبه دعوة الطبيب مريضه إلى تناول طعام أقلّ وممارسة المزيد من النشاط البدني، دعوة شخص مصاب بالاكتئاب إلى الابتهاج، وهو ما لا يمكن أن يُقدم عليه طبيب العلاج النفسي، في حين نجد بعض الأطباء لا يُظهر أي تحفظ في تقديم مثل هذه التوصيات إلى مرضى السمنة»!