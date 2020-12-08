عبدالله بن طوق يفتتح مركزاً طبياًً في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مركز برايم الطبي الورقاء، ضمن جولته في «سيتي مول الورقاء» بدبي. وتجول المري بالمركز الذي يضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم خدمات الاستشارة والتشخيص والاختبارات وصرف الأدوية.

وقال الدكتور جميل أحمد المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية: إن افتتاح المركز الطبي الجديد، وتوسيع شبكتنا في خضم أزمة فيروس كورونا، يؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرة اقتصاد دولة الإمارات على التعافي بسبب القيادة الحكيمة لهذه الدولة العظيمة. نشعر بالسعادة الكبيرة؛ لأننا قمنا بدعم الحكومة في العديد من المبادرات للتصدي، واحتواء فيروس كوفيد - 19 وسنواصل دورنا في تحسين الصحة المجتمعية.