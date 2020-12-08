المري يتفقد مشاركة شرطة دبي في معرض «جيتكس»

دبي (وام) - تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع معاليه، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على محتويات المنصة من ابتكارات وتطبيقات ذكية تعرضها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد أفراد المجتمع، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة».

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في معرض جيتكس المهم، والذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة، وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتقنيات الذكية.

وأثنى معالي الفريق المري على جهود القائمين على تنظيم فعاليات المعرض في دورته الأربعين الذي يشهد حضوراً عالمياً واسع النطاق.

وتعرض القيادة العامة في شرطة دبي خلال مشاركتها في جيتكس ثلاثة من أهم الابتكارات والمشاريع والخدمات الذكية التي تقدمها لأفراد المجتمع والهادفة إلى تعزيز التواصل معهم وتحقيق الأمن والأمان لهم وإسعادهم، وتتمثل في نقاط الضواحي، ومركز الشرطة الذكي SPS والتطبيق الذكي المتوافر على منصتي آبل ستور وأندرويد.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، من خلال الابتكارات المتنوعة التي توفرها لهم والهادفة إلى إسعادهم والعمل على تعزيز الأمن والأمان لهم وتلبية احتياجاتهم في وقت قياسي وبطريقة ذكية وسهلة، مبيناً أن أحد أبرز المشاريع التي أنجزتها شرطة دبي مؤخراً في التواصل مع مختلف فئات المجتمع يتمثل في نقاط الضواحي.

وأوضح أن نقاط الضواحي تهدف إلى خلق قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية لهم على مدار الساعة، مشيراً إلى أن حرص شرطة دبي على التواصل المستمر سواء في العمل الميداني أو عبر التطبيقات الذكية مع أفراد المجتمع نتج عنه اليوم تحقيق إنجاز نوعي، يتمثل في الحصول على نسبة 98% في ثقة الجمهور بمراكز الشرطة، وذلك ضمن المسح الاجتماعي السادس الذي أعدته هيئة تنمية المجتمع في دبي بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء.

ولفت العميد الرزوقي إلى أن مشروع نقاط الضواحي يتوافر حالياً لقاطني المناطق السكنية في كل من الليسيلي، والعياص، وتقدم هذه النقاط 27 خدمة رئيسية و33 خدمة فرعية بصورة ذكية وسريعة وبـ 7 لغات عالمية إلى كافة المتعاملين إلى جانب رصد احتياجات سكان هذه المناطق والعمل على تلبيتها.

وأكد العميد الرزوقي أن شرطة دبي عززت أيضاً تواصلها مع أفراد المجتمع من خلال منظومة مراكز الشرطة الذكية SPS والتي تنقسم إلى عدة أجزاء منها مراكز الشرطة الذكية الرئيسية والتي تعتبر من المراكز الكبيرة التي تحتوي على مختلف الأجهزة والأنظمة والتي تدار من دون تدخل بشري، وتتوزع في كل من منطقة السيتي ووك، ولامير، وجزيرة النخلة، والسيف، وحي دبي للتصميم، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودافزا، إضافة إلى مركز شرطة المرقبات، أما «درايف ثرو»، وهو مشروع متخصص للسائقين بحيث يستطيع الشخص إنجاز معاملته داخل سيارته، ويتوزع في لاست اكزت الخوانيج، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي إلى أبوظبي، ومن أبوظبي إلى دبي.

وأوضح العميد الرزوقي أن مراكز الشرطة الذكية «SPS» توفر كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وعلى مدار 24 ساعة في اليوم إلى كافة المتعاملين في إمارة دبي، منوهاً بأن تدشينها جاء انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

وأكد العميد الرزوقي، أن عدد الأشخاص الذين أقدموا على تحميل تطبيق شرطة دبي الذكي على هواتفهم النقال إلى هذا اليوم بلغ 2 مليون و369 ألفاً و606 وذلك على أنظمة هواتف آبل ستور «IOS» و«أندرويد»، موضحاً أن التطبيق يوفر عدداً كبيراً من الخدمات، كالتنبؤ بالحوادث وإرسال طلبات استغاثة بشكل آلي، وإرسال إشعارات عن الحالة المرورية ودفع المخالفات المرورية، وخدمة الإبلاغ عن حادث مروري بسيط، والإبلاغ عن التصرفات المشبوهة والمركبات المخالفة أو المعرقلة لحركة المركبات، وخدمة «كلنا شرطة» وخدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية وغيرها من الخدمات.