تفاهم بين «أمانة دول التعاون» و«مؤسسة الإمارات»

دبي (الاتحاد) - وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الإمارات، المؤسسة المختصة الوطنية في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، مذكرة تفاهم بهدف دعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من خالد بن إبراهيم آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات.

وقال خالد بن إبراهيم آل الشيخ إن الأمانة العامة توقع اليوم مع مؤسسة الإمارات بهدف استقطاب شباب وشابات من دول مجلس التعاون، حيث تمثل هذه المذكرة إعلان المؤسستين لدعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي.

وأضاف أن العمل التطوعي مثل حيزا مهما في القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد اعتمد مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر 2015، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تضمنت تشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لذلك.

ولأهمية تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن، قامت الأمانة العامة بوضع تعزيز العمل التطوعي أحد البنود الرئيسة في اجتماعات اللجان الوزارية ذات العلاقة من أجل تعزيز التكامل بين دول المجلس في تنظيم ودعم ثقافة العمل التطوعي وزيادة الوعي تجاه القضايا المجتمعية، بما في ذلك القدرة على المشاركة وتحمل المسؤولية والقيادة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والتكافل والتلاحم وغيرها من القيم السامية.

بدوره، قال أحمد طالب الشامسي: "إن هذه الشراكة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الإمارات تُشكل خطوة نوعية، وتحقق منافع إيجابية مشتركة في تطوير مجال العمل التطوعي وفق معايير عالية الجودة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة أعداد المتطوعين، كما أن هذا التعاون يلبي الطموحات والتطلعات التنموية والثقافية لدولتنا، وتتماشى مع جهودها وخططها المستقبلية".

وأضاف: "إننا في مؤسسة الإمارات ملتزمون بتوفير الدعم المطلوب من خلال المساهمة في إعلاء اسم دولة الإمارات عالياً عبر التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ورفدها بكافة مقومات النجاح المطلوبة".