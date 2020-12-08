قرقاش: الإمارات تثمِّن جهود تعزيز التضامن في الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد) - أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تثمين الإمارات لجهود تعزيز التضامن في الخليج العربي ودعم المساعي السعودية.

وكتب معاليه، في تغريدة على «تويتر»: «تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات «تؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة»