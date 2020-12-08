دائرة الصحة و«أبوظبي الرقمية» يحققان نقلة نوعية في التنبؤ بالأمراض

دبي (الاتحاد)- أعلنت دائرة الصحة أبوظبي اليوم عن إنجاز حالتي استخدام لتحليل البيانات، بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، وذلك كجزء من مشروع متكامل وممتد تضمنت مرحلته الأولى 5 حالات مع 4 جهات حكومية.

وجاء الإعلان على هامش مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 الذي يعقد في دبي، في الفترة من 6-10 ديسمبر الجاري، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي. كما يأتي هذه الإطلاق في إطار جهود هيئة أبوظبي الرقمية الرامية إلى تعزيز معايير حوكمة البيانات كأحد الركائز الرئيسة لدعم أجندة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي.

وقام فريق قطاع البيانات والتكنولوجيا الحديثة في هيئة أبوظبي الرقمية بالتنسيق مع دائرة الصحة لإنجاز حالة "نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية" وحالة "نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري"، وذلك من خلال متابعة وتحليل بيانات ضخمة، ومعالجتها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للحصول على أنماط معينة للبيانات وبناء عليه التنبؤ بحالات مماثلة وتوفير رؤية أفضل تساعد في عملية التخطيط وتدعم منظومة اتخاذ القرار.

وقد تم الاعتماد في كلتا الحالتين على بيانات لمرضى وأصحاء، حيث تقوم المنصة بفهم وربط المعلومات كالعمر وتاريخ الأسرة المرضي والتدخين والأمراض المزمنة، ومن خلال هذه المعلومات وغيرها تستطيع المنصة فهم وتحليل صحة الأشخاص والتنبؤ في حال كانوا في خطر الإصابة بهذه الأمراض، ومن ثم إعطاء تنبيه للأشخاص المحتمل إصابتهم لتغيير وتعديل نمط حياتهم وتعزيز مستوى المتابعة الطبية معهم.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: "إن هذا التعاون يعزز من التكامل بين الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تسهم هذه المبادرات الحكومية المشتركة في تعزيز منظومة الخدمات والارتقاء بجودتها وتوفير أعلى معايير السلامة والحفاظ على صحة المجتمع، إذ سيتم الاستفادة من حالتي تحليل البيانات لزيادة دقة الكشف عن هذين المرضين الخطيرين وبالتالي، توفير التكاليف الصحية، وتعزيز الإنتاجية والصحة العامة".

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: "إن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعكس هذا التعاون مع دائرة الصحة جهود الهيئة في تمكين حكومة رقمية مبتكرة تتيح من خلالها الاستفادة من التقنيات الحديثة للجهات الحكومية الأخرى لتوفير خدمات حكومية لها تأثير إيجابي كبير على المجتمع ككل".

وتم تطوير حالة "نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية" من خلال الاستفادة من حاسبة مخاطر الأمراض القلبية الوعائية التابعة لجمعية القلب الأمريكية، والعمل على زيادة الدقة من خلال استخدام البيانات. وتتضمن هذه الحالة عنصرين أساسين، الأول هو أداة لحساب صحة القلب مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الجهات المعنية في تقدير وتوقع مخاطر القلب والأوعية الدموية في إمارة أبوظبي وتقليل حوادثها. أما العنصر الثاني فيتمثل في أداة لمحاكاة المرضى والتي توفر درجة التنبؤ بالمخاطر بناءً على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد العوامل المحتملة التي تؤدي إلى حوادث القلب والأوعية الدموية.

وتساعد حالة "نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري" في تحديد عوامل الخطر الأكثر شيوعاً وتطوير أداة لتقييم المخاطر من شأنها زيادة دقة الكشف عن حالات ما قبل الإصابة بمرض السكري، وبالتالي تقليل حالات مرض السكري من النوع 2. وتتضمن هذه الحالة لوحة معلومات لمراقبة الحالة الصحية للسكان، إذ توفر نموذجاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير مخاطر الإصابة بمرض السكري في إمارة أبوظبي والتنبؤ بها، ودعم صنع السياسات لأنماط الحياة الصحية وتقليل حوادث مرض السكري، بالإضافة إلى نموذج لمقارنة الحالة الصحية للسكان ومحاكاة المرضى يساعد في تحديد العوامل المحتملة التي تؤدي إلى حوادث مرض السكري وبالتالي المساعدة في إدارة أنماط الحياة وتقليل تأثير العوامل المساهمة في ذلك.