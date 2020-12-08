تطبيق التعرفة المرورية بأبوظبي 2 يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بدء تطبيق نظام التعرفة المرورية في الثاني من يناير المقبل، ما يتطلب من أصحاب المركبات إنشاء حساباتهم وتفعيلها عبر تطبيق «درب» أو الموقع الإلكتروني darb.itc.gov.ae

وأوضح المركز أن النظام سيفعل عبر أربع بوابات تقع على الجسور الأربعة المؤدية إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الذروة الصباحية من 7- 9 صباحا، والمسائية من 5- 7 مساء، بواقع 4 دراهم لكل عبور.

وأوضح المركز أن الفئات المعفاة من الرسوم؛ فئة كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، المواطنون من ذوي الدخل المحدود. على أن تقدم طلبات الإعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي «درب» لنظام التعرفة المرورية.

وفي هذا الإطار، أكد المركز أن تسجيل المركبات في نظام «درب» إلزامي لجميع المستخدمين، شاملاً مستحقي الإعفاءات.

وبين المركز أن السقوف الشهرية على مركبات الأفراد تبلغ؛ 200 درهم للسيارة الأولى، 150 درهماً للسيارة الثانية، 100 درهم عن كل سيارة إضافية، وتطبق رسوم التعرفة على المركبات التابعة للشركات دون سقف يومي أو شهري.