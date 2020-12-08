"بلدية أبوظبي" تستعرض مشاريع التحول الرقمي في "جيتكس 2020"

تستعرض بلدية مدينة أبوظبي - تحت مظلة دائرة البلديات والنقل، وضمن جناح حكومة أبوظبي - في معرض "جيتكس للتقنية 2020 " مشاريعها الرقمية، ومسيرتها في مجال تسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بخدماتها.

وأكدت البلدية أن مشاركتها في المعرض فرصة مهمة لعرض تجربتها ورؤيتها في مجال توظيف أحدث البرامج لتحسين أدائها وخدماتها، وبالوقت ذاته الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التقنيات المعززة لأهدافها ورسالتها في خدمة المجتمع والشركاء، ودعم متطلبات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنها حرصت خلال مشاركتها في "جيتكس" على عرض أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة والمنصات الذكية التي وضعتها في خدمة المجتمع، والاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي من خلال الإعلان عن مبادراتها ومشروعاتها الرائدة والمميزة في هذا المجال، لا سيما أن "جيتكس" منصة رقمية عالمية تتيح عرض المشاريع الرقمية الأحدث على مستوى العالم، وتطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية الحكومية من خلال تبني أحدث الوسائل التقنية المبتكرة وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات الحكومية المشتركة.

وحول المشاريع التي تستعرضها خلال "جيتكس".. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن من ضمن المشاريع المهمة والرائدة نظام "سمارت مكاني" و"المنصة الذكية لتوثيق العقود الإيجارية" و"النظام الإلكتروني البلدي للتصنيف" ومشروع "أتمتة عمليات بلدية أبوظبي بواسطة الروبوت" ومشروع "النظام الذكي للكشف عن المشوهات" إضافة إلى مشروع "مكتبي".