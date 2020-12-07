سيف بن زايد: محمد بن زايد يسمو بإنسانيته

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسمو بإنسانيته، وكل الإمارات تسمو بعظيم مكارمه.

وقال سموه عبر «تويتر»: «سموه يسمو بإنسانيته.. وكل الإمارات تسمو بعظيم مكارمه».

ونشر سموه مقتطفات من المكالمات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب فخر الوطن بعدد من عائلات خط الدفاع الأول الذين ضحوا بأرواحهم خلال جائحة كوفيد- 19.