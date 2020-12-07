اختتام الدورة الأولى لأكاديمية الحلم والسعادة

العين (وام)

اختتمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، فعاليات الدورة الأولى لأكاديمية الحلم والسعادة بمدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بمدينة العين، عبر لقاء افتراضي مع أولياء الأمور.

وأكدت أن الأكاديمية تدعم جهود قيادتنا الحكيمة ووزارة التربية والتعليم التي تعمل بكل تفانٍ في البناء المعرفي للأطفال وتطوير آليات التعليم والمواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع في العالم، من خلال تسليط الضوء على الجانب الروحي للطالب، والعمل على تنميته وتقويته وترسيخه في وجدانه، وتعزيز قيم السعادة داخل المؤسسات التربوية، والتي هي قلب هذه المبادرة وجوهرها.

وأشارت، في جلستها الافتتاحية للأكاديمية ولقائها الطلاب، إلى أن ترسيخ قيم الحلم والسعادة وأثرها في تحقيق جودة حياة الطالب يُعد من أهم أهداف الأكاديمية التي تسعى إلى توفير بيئة تربوية متكاملة ومحفزة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وفق مؤشرات جودة حياة الطلاب والاهتمام بالجانب الروحي والترفيهي الباعث للبهجة والسرور داخل المجتمع المدرسي، ودعم نسيج العلاقات الإيجابية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وحرصت الشيخة الدكتورة شما على المشاركة في العديد من اللقاءات مع طلاب الأكاديمية، خلال دورتها الأولى التي استهدفت طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن بمدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، خلال الفصل الدراسي، حيث تم اصطحاب الطلاب عبر بساط الأحلام، ليتوقفوا في محطات الأكاديمية، والبالغ عددها ست محطات، متضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج واللقاءات والمهام الممتعة، بهدف التعرف على مواطن شغفهم، وإكسابهم آليات صناعة أحلامهم، وصولاً لابتكار أدوات مفاتيح أحلامهم والاحتفاء بالنجاح.

كما حرصت الشيخة الدكتورة شما على المشاركة في فعاليات مسار الأكاديمية الخاص بأولياء الأمور وأكدت، في جلستها الافتتاحية الافتراضية معهم، أهمية دورهم كشركاء في متابعة أبنائهم وتعزيز أنشطة الأكاديمية، ومشاركة أبنائهم رحلة الحلم والسعادة، وفي ختام فعاليات الدورة الأولى للأكاديمية استعرضت الشيخة نتاجات أعمال طلاب الأكاديمية.

كما استعرضت نتائج استبيان أراء أولياء الأمور، حيث وافق 96% من آراء العينة على دور الأكاديمية وإسهامها في اكتشاف مناطق شغف أبنائهم، كما وافق 100%على دور الأكاديمية على اكتساب أبنائهم آليات تحقيق أحلامهم، فيما أعرب 92% من أفراد العينة على نجاح الأكاديمية في تعلم أبنائهم تحديد الأدوات التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم، واتفق 96% من أفراد العينة على دور الأكاديمية في إحداث تطور إيجابي في شخصيات أبنائهم، كما أعربت جميع أفراد العينة بنسبة 100% عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في أكاديمية الحلم والسعادة.

واختتمت الشيخة شما اللقاء قائلة: «لقد أطلقنا رحلة البداية لمستقبل أكثر إشراقاً ووعياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة»، مستشهدة بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «العنصر البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل ثروتنا الحقيقية، ولذلك نستثمر في بناء الكوادر البشرية القادرة على التنمية والتعامل مع معطيات المستقبل».