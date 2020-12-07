«المشاورات الإماراتية السودانية» تبحث تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

عقدت أمس، أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب السودان محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية.

وتم خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة (كوفيد-19)، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة. واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وناقش الطرفان آخر تطورات اتفاق السلام السوداني، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، ويخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية.