«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي

أبوظبي (وام)

تسلّم خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد معز بنميم سفير الجمهورية التونسية المعين لدى الدولة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير الجمهورية التونسية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه، أعرب سفير الجمهورية التونسية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.