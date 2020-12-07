بناء 20 مسكناً في «عود الطاير» بأم القيوين

أم القيوين (وام)

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أصدر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية قراراً ببدء المؤسسة في تنفيذ حي سكني عبارة عن 20 مسكناً بمنطقة عود الطاير 2 بإمارة أم القيوين، وذلك استكمالاً لمشاريع ومبادرات المؤسسة، حيث من المتوقع الانتهاء من استكمال المشروع خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار راشد حمد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية إلى أن المشروع تتجاوز تكلفته 15 مليون درهم، ويعد ثالث مشروع سكني تنفذه المؤسسة بأم القيوين، ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 20759 متراً مربعاً بمنطقة عود الطاير 2.

وأوضح أن المشروع يضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذج فيلا (أرضي+ أول 315 متراً مربعاً)، يتكون من 5 غرف ومطبخ ومجلس ومظلات للسيارات لكل فيلا.

ولفت إلى أن التصاميم المعمارية للحي السكني تتميز بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية ولكن بطابع حديث، مما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، كما تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، إضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن.