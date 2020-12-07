منشآت استثمارية لدعم مشاريع «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تشغل المباني الاستثمارية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى القائمين على الجمعية، حيث تدخل ضمن الموارد الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها في تنمية مشاريع الجمعية وأعمالها الداخلية والخارجية على مدار العام، وتمثل إيراداتها باباً من أبواب التبرع لعدد غير محدود من مشاريع الخير التي تنفذها الجمعية لمستحقيها داخل وخارج الدولة.

وقال راشد صالح بن حماد مدير إدارة تنمية الموارد: «إنه تم التركيز خلال السنوات الماضية على ملف المباني الاستثمارية، وتم إنشاء العديد من المباني التي بعدة مناطق مختلفة داخل إمارة الشارقة والمدن التابعة لها»، داعياً الجمهور من المحسنين وأهل الخير إلى مساندة الجمعية في بناء العديد من المباني الاستثمارية، لضمان ريع أكبر يدعم المشاريع الخيرية التي تقوم الجمعية بتنفيذها على مدار العام. وأضاف أنه تم إنشاء بناية خورفكان2 بمنطقة البردي في خورفكان على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة 11 مليون درهم، إلى جانب بناية البطائح وهو ما يعكس حجم اهتمام القائمين على الجمعية في تنمية مواردها، حيث حث المحسنين على استمرار دعم مشاريع المباني الاستثمارية بالجمعية، إذ يتم تشغيل جزء كبير من ريع تلك المباني لإنشاء مبان أخرى، فيما يذهب جزء آخر إلى دعم بقية المشاريع الخيرية المنفذة داخل وخارج الدولة،