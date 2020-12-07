«تريندز» ينظم معرضاً افتراضياً للكتاب 24 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، عن تنظيم معرض افتراضي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير وحتى الـ 7 من فبراير 2021، وذلك ضمن فعالياته الثقافية والفكرية لعام 2021.

وسيقام المعرض تحت شعار((الطريق إلى المعرفة))، لتأكيد أهمية دور المعرفة في تعزيز القوة الناعمة للدول، وضرورة العمل على نشرها بين أفراد المجتمع، كأحد الحقوق الرئيسة التي لا غني عنها في تقدم الشعوب ونهضتها الفكرية والثقافية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مواكبة المركز للمستجدات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، التي جعلت مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الثقافية والفكرية تدير فعالياتها بشكل افتراضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار العلي إلى أن «معرض تريندز الافتراضي للكتاب» يوفر نافذة مهمة لمختلف مراكز البحوث والدراسات ودور النشر الكبرى في المنطقة والعالم لعرض أحدث إصداراتها العلمية من كتب وسلاسل دراسات في مختلف القضايا، كما سيتيح للباحثين والمهتمين بالقراءة فرصةً للاطلاع على هذه الإصدارات، من خلال منصة إلكترونية سيتم تصميمها لهذا الغرض لاحقاً، وأوضح العلي أن «معرض تريندز الافتراضي للكتاب» يعبر عن رؤية المركز باعتباره جسراً للتواصل المعرفي والثقافي، ولهذا سيتضمن فعاليات متنوعة كالمحاضرات والندوات التي ستتناول قضايا فكرية وثقافية.

بدوره، أوضح عيسى محمد الرئيسي، مدير إدارة النشر العلمي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن التسجيل في «معرض تريندز الافتراضي للكتاب» متاح للناشرين الإماراتيين والناشرين العرب والأجانب، ولن تتحمل دور النشر أي رسوم نظير مشاركتها في المعرض، وأشار الرئيسي إلى أن «مركز تريندز» طلب من الناشرين المشاركين في هذا المعرض تقديم خصم 25% من السعر الأصلي على إصداراتهم، وذلك لتشجيع الإقبال على شراء الكتب ونشر القراءة بين أفراد المجتمع، هذا وسيتعين على الناشرين المشاركين في «معرض تريندز الافتراضي للكتاب» أن يكون لهم موقع إلكتروني يتم خلاله عرض أغلفة الكتب المشاركة في المعرض.

وسيقدم «مركز تريندز» خلال معرضه الافتراضي الأول للكتاب أحدث إصداراته العلمية التي تضم الكتب وسلسلة اتجاهات استراتيجية وسلسلة اتجاهات اقتصادية، التي تغطي العديد من المجالات السياسية والأمنية، وحركات الإسلام السياسي.