إعادة افتتاح مركز «غرس» للأسر المنتجة في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أعادت جمعية الفجيرة الخيرية، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم افتتاح مركز«غرس» للأسر المنتجة التابع للجمعية تحت شعار( تأهيل، تمكين، استدامة) عقب تطويره بالتعاون مع المؤسسة، التي حرصت على نقل خبراتها وتجربتها الناجحة لدعم ورعاية أصحاب الهمم في الإمارة، من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة لهم تشمل تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى التأهيل المهني، وتقديم الرعاية النفسية، وتوفير البيئة المناسبة لهم، وإدماجهم في سوق العمل.

حضر الاحتفال بإعادة افتتاح المركز، معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، ويوسف المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية.

وثمن معالي سعيد الرقباني الدور الريادي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مسيرة العمل الإنسانيّ والرعاية الاجتماعيّة لأصحاب الهمم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، بفضل الدعم والمساندة من قبل قيادتنا الرشيدة.. مشيداً بالجهود المخلصة للمؤسسة والعمل الدؤوب في نقل الخبرات، التي تتمتع بها لتعزيز الخدمات المقدمة لتمكين أصحاب الهِمم وأُسرهم في إمارة الفجيرة.

وقال معاليه: إن إطلاق مركز غرس يأتي ضمن خطة التطوير، التي تشهدها البرامج الموجه لخدمة الفرد والأسرة المواطنة في الجمعية، مؤكداً أن تجربة الجمعية في مجال تأهيل أصحاب الهمم تجربة جديدة وفريدة من نوعها تتميز بالتمكين الأسري الشامل، حيث إن جميع المدربات المسند لهم مهمة تدريب أصحاب الهمم من الكوادر المواطنة المتميزة من الأسر المنتجة التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية تقوم بإعداد وتنفيذ دورات التدريب وورش العمل لأصحاب الهمم تحت إشراف وتوجيه مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم وحتى الوجبات الغذائية الصحية اليومية لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم يتم إعدادها وتقديمها من قبل الأسر المنتجة التابعة للجمعية.

من جانبه، أشاد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالشراكة مع جمعية الفجيرة الخيرية، ودور تلك الشراكة في إنجاح ودعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسّسة في الفجيرة، بما يحقق الهدف الرئيس الذي تسعى له بدمج أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين المجتمع.