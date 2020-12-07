6 رسائل ماجستير في مجالات علمية حيوية

العين (الاتحاد)

أجازت كلية الهندسة بجامعة الإمارات 6 رسائل ماجستير خلال نوفمبر الماضي من أقسام الهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية والبترولية، والهندسة الكهربائية.

كانت الرسالة الأولى بعنوان «دراسة تأثير التكثيف العمراني على الاستدامة الاجتماعية: حالة حي بدع بن عمار في العين، الإمارات العربية المتحدة» قدمتها الطالبة لبنى محمد شقفة، تناولت فيها تأثير عوامل التطور السريع والحداثة والعولمة والامتداد العمراني للمدن في تحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبهدف الإسهام في التخطيط العمراني للمدن، وأدوات التكثيف العمراني وتأثيرها على الاستدامة الاجتماعية في حي بدع بن عمار بمنطقة عشارج بمدينة العين، والتي بدأت منذ عام 2010، وتسليط الضوء على ثنائية نهج التكثيف العمراني.

وتناولت الدراسة الثانية التي قدمتها الطالبة منية محمد صيام – من قسم الهندسة المعمارية بعنوان «الدوافع التحفيزية لسكان المنازل لتوفير الطاقة في الإمارات العربية المتحدة: دراسة استكشافية»، والتي هدفت إلى وضع استراتيجيات للحد من الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة، وسد الفجوة في أداء واستهلاك الطاقة والناتجة عن سلوك السكان والمستهلك وفق العديد من الدراسات العالمية والبحثية البيئية في هذا الإطار.

وناقشت الطالبة علياء محمد شاكر البلوشي من قسم الهندسة الميكانيكية رسالة الماجستير بعنوان «تصميم قطب كهربائي مستوٍ مموج لتحريك الجزيئات الدقيقة في أجهزة الموائع الدقيقة باستخدام الرحلان الكهربائي»، حيث تناولت من خلالها تصميم قطب كهربائي مستوٍ لتركيز وفصل الجزئيات الدقيقة في أجهزة الموائع الدقيقة، حيث نجحت في الوصل إلى تصميم جهاز يعمل على تعزيز المجال الكهربائي وصُمم مخطط للمستخدمين لفهم جهاز الموائع الدقيقة وتصميم القطب الكهربائي لأغراض التركيز والفصل باستخدام العوامل المرغوب بها.

وعرض الطالب إسماعيل أبيولا شيتو من قسم الهندسة الكهربائية رسالته بعنوان: «تصميم ثلاثي الأبعاد لنظام تصميم ثلاثي الأبعاد لنظام MIMO يعتمد على هوائي SUPERSHAPE»، حيث تم في هذه الدراسة تصميم هوائي ثلاثي الأبعاد متعدد المدخلات ومخرجات (MIMO) للتطبيقات اللاسلكية.