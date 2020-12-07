الذكاء الاصطناعي الاكتشاف الأبرز في عصرنا الحديث

أبوظبي(الاتحاد)

تنظم «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، اليوم، ندوة إلكترونية بعنوان «التطبيقات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي» تستكشف من خلالها مراحل هذا التطور وصعود الصين كقوّة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويستضيف الندوة الدكتور كاي فولي، عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سينوفيشن تكنولوجيز» ورئيس «معهد الذكاء الاصطناعي» التابع لها، وذلك في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات. وخلال الندوة، سيتطرق الدكتور كاي فولي إلى التحديات المتواصلة التي تعترض طريق تطوير الذكاء الاصطناعي والخطوات اللازمة لاجتياز هذه التحديات وتسريع وتيرة التطبيقات التجارية للتقنية.

يعد الدكتور كاي فولي من ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي ورائداً بارزاً في قطاع الأعمال على مستوى العالم، وسبق له أن شغل عدة مناصب عليا في قطاع التكنولوجيا في «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آبل» و«إس جي آي». وقد نجح في فتح آفاق جديدة عبر تطوير أول قاموس مفردات ضخم في العالم، النظام المستقل عن المتحدث للتعرف على النطق المتواصل، وذلك في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كاي فولي: «سأقوم خلال الندوة المقبلة من سلسلة حوارات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمناقشة التطورات التي شهدها مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق قيمة هائلة للعالم أجمع خلال العقد القادم. فمن وجهة نظري، يتمتع الذكاء الاصطناعي بأهمية توازي اكتشاف الكهرباء لعصرنا الراهن. وسأعمل على توضيح قدرته على تمكيننا كبشر من التركيز على المهام التي نجيدها».