«حمدان بن محمد الذكية» تناقش «الجودة في المسيرة الاتحادية»

دبي(الاتحاد)

نظمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء الجامعة مؤخراً حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «الجودة في المسيرة الاتحادية»، احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات.

وشهدت الحلقة النقاشية، التي أقيمت بإدارة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، مشاركة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل؛ واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية؛ والدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، حيث جرى استعراض أبرز المحطات البارزة في مسيرة الاتحاد، الذي حقق مكتسبات استثنائية تكللت بوصول الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، استناداً إلى نهج متميز قائم على الإبداع والابتكار والاستدامة والجودة.

وأوضح الدكتور منصور العور بأنّ الإمارات كانت ولا تزال سبّاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة وترسي دعائم السعادة والرخاء والإيجابية ضمن المجتمع الإماراتي، وفق استراتيجيات فاعلة تضمن استدامة التطور والتقدم والنماء بالاعتماد على الجودة، التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأنها «ليست غاية، وإنما أسلوب حياة».