تكريم 200 متطوع ومتطوعة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الأول، احتفالية مجتمعية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «شكراً أيها المتطوعون نحن فخورون بكم»، وذلك في مقرها بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد الكياني المدير المالي وموزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة في الجمعية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المتطوعين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية، وكرمت الجمعية أكثر من 200 متطوع ومتطوعة «عن بُعد»، بمنحهم شهادات شكر وتقدير، عرفاناً لمجهوداتهم وإسهاماتهم في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية.