بلدية الظفرة تنفذ مشروع إضاءة على شارع محمد الفلاحي الياسي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة، بتركيب 40 ساعة إلكترونية ذكية متطورة وحديثة لضبط أوقات تشغيل الإضاءة الليلي على شارع محمد الفلاحي الياسي، حيث تعمل الساعات بشكل دقيق جداً وبجودة عالية، ويأتي ذلك في إطار حرص البلدية على السلامة المرورية العامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجود الحياة. والمساهمة في ترشيد الطاقة وتواصل بلدية منطقة الظفرة استبدال جميع الساعات التي تعمل ميكانيكياً وتبديلها بتركيب ساعات إلكترونية ذكية متطورة وحديثة لضبط أوقات التشغيل.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مشاريع وتطوير وصيانة الطرق البنية التحتية في كافة مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام.

وترتبط مدن منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة المرورية مزودة بالإضاءة والجسور لتسهيل انسياب الحركة المرورية، ويلتقي شارع محمد الفلاحي الياسي بالشارع المؤدي إلى منطقة حبشان وأبو الحصا، كما يلتقي بشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي والذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول العربية حيث يتم من خلاله التبادل التجاري البري عبر منفذ الغويفات الحدودي. كما تأتي أهمية الشارع لما تتميز به المنطقة من مشاريع اقتصادية كبيرة.