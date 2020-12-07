«ضواحي 9» بالشارقة ينطلق بعد غدٍ

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تنظم دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة فعاليات مهرجان «ضواحي 9» بعد غدٍ الخميس 10 ديسمبر الجاري حتى 2 من يناير المقبل في حديقة المنتزه بمدينة الشارقة.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وتحدث خلاله كل من خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسالم الغيثي مدير قناة الشارقة الفضائية، وعائشة غابش من معهد الشارقة للتراث، ومحمد الحوسني مدير عام القصباء بالوكالة.

وأكد خميس بن سالم السويدي أن مهرجان «ضواحي 9» سيقام تزامناً مع إجازة الطلبة للفصل الدراسي الأول، ويستمر على مدار 24 يوماً متواصلاً ويقدم جوائز هي الأكبر من نوعها على مدار مهرجانات ضواحي.

وأضاف أن دائرة شؤون الضواحي والقرى تجدد اللقاء بالأسر والأهالي في هذه المناسبة السنوية التي أصبحت حدثاً نوعياً في إمارة الشارقة يتلاقى مع توجهاتها في إسعاد أفراد الأسرة واستثمار أوقاتهم في برامج وفعاليات ومشاركات تعكس الطابع الاجتماعي الذي تنشده الدائرة في إطار العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للقيام بدور في تعزيز التقارب الأسري وتنمية العلاقات في ظروف استثنائية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ليكون المهرجان هذا حدثاً ومناسبة للقاء الأسري.