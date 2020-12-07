شراكة بين «أبوظبي الرقمية» و«هيوليت باكارد»

دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة أبوظبي الرقمية اتفاقية شراكة مع شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» «HPE»؛ تهدف لتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الشركة للجهات الحكومية في أبوظبي.

يأتي توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، في إطار جهود «الهيئة» الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، ودعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي من خلال تسخير التقنيات الحديثة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وتطوير البنى التحتية الرقمية، عبر الشراكة مع القطاع العام والخاص وبما يعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من التطبيقات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة، وتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تحصل عليها الجهات الحكومية من الشركة، فضلاً عن تعزيز الدعم الذي تقدمه الشركة، خاصة في مجال التدريب والتوعية والشهادات وغيرها بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية أهمية التعاون مع شركة ’HPE‘، والذي يتماشى بدوره مع رؤية «الهيئة» في قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تشجيع الابتكار في مختلف مجالات الخدمات الحكومية.

ومن جانبه، قال أحمد الخلافي مدير عام شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات: إن شراكتنا مع هيئة أبوظبي الرقمية مستمرة في النمو ومن إنجاز إلى آخر، ويسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة أبوظبي نحو الرقمنة، من خلال مساهمتنا الفاعلة في تنمية المهارات والخبرات المحلية، بالإضافة إلى توفير أحدث الحلول التكنولوجية.



