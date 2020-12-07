«العالمي للإعاقة» يكرم الجهات المطبقة للمعايير البيئية للمعاقين

الشارقة (وام)

أقام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين، وضمن احتفالاته باليوم العالمي للمعاقين، حفل تكريم للجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لأصحاب الهمم، وتوزيع شهادات اعتمادهم كجهات صديقة لذوي الإعاقة مطبقة أعلى المعايير البيئية العالمية للمعاقين.

شهد حفل التكريم، الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والمقدم عادل البلوشي من القيادة العامة لشرطة دبي، وممثلو الجهات المكرمة.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، إنه مع انتشار ثقافة البيئات الصديقة لذوي الإعاقة والتي تبنَّتها الحكومة الإماراتية عبر كثير من المشاريع للارتقاء بالخدمات المقدمة، كان لزاماً أن تكون هذه المعايير الخدمية تجمعها مظلة واحدة، بدلاً من أن يكون لكل جهة معاييرها التي ربما لا تكون بالشكل نفسه المقدم من قبل جهة أخرى، وهذه ما سعينا لتقديمه من خلال مكتب الاتحاد الدولي للمعاقين، لتكون تلك المعايير مطابقة لأعلى المواصفات العالمية، موجهاً الشكر والتقدير إلى لجنة التقييم على دورها الكبير في متابعة وتقييم كثير من الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وأكد حيدر طالب أربيع، الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، رئيس لجنة التقييم، أن هذه هي الدفعة الثانية من الجهات المكرمة، وهناك دفعة ثالثة سيتم تكريمها في مارس القادم، مشيراً إلى أن اللجنة التقييم قامت بزيارة العديد من الجهات الخاصة والحكومية، حيث كان الهدف من هذه الشهادة التي تمنح للجهات والمؤسسات المختلفة، وضع معايير عالمية ومواصفات قياسية يجب أن تلتزم بها كل المؤسسات والمرافق العامة، من أجل تقديم خدمة راقية تتيح اندماجاً سهلاً لهذه الشريحة المجتمعية، وخدمة راقية تساعدهم على قضاء احتياجاتهم بسهولة، فضلاً عن استمتاعهم بحياتهم الطبيعية دونما عوائق.



