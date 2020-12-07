«صحة دبي» تدشن برنامجي «منار» و«درب»

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، برنامجي «منار ودرب»، وهما يمثلان أحدث النظم الذكية المعمول بها في مجال الإعداد والتأهيل، حيث يختص البرنامج الأول «منار» بالتدريب والتطوير المهني، والثاني «درب» بالتعليم الطبي التخصصي، فيما يستهدف الاثنان معاً صقل خبرات وتعزيز كفاءات الكوادر الطبية في «صحة دبي» وتمكينها من أداء دورها ومسؤولياتها على الوجه المرجو.

جاء ذلك على جانب مشاركة «الهيئة» في معرض «جيتكس 2020»، حيث دشن معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، البرنامجين، وسط حضور عدد من المسؤولين والمختصين، وبعض رواد المعرض المهتمين بالشأن الصحي.

وتفصيلاً، فإن برنامج «منار» يقدم باقة من الحلول الذكية للتطوير المهني عبر منصة خاصة يتم من خلالها تقييم وتطوير أداء مقدمي الرعاية الصحية في «الهيئة»، وتحديد المسارات التدريبية المتنوعة وتنفيذها وفق الاحتياجات الفعلية لمقدمي الخدمات الطبية، وبما يخدم أهداف التطوير ومساعي «صحة دبي» الرامية لتقديم خدمات عالية الجودة للناس، والمرضى على وجه التحديد.

وتكمن أهمية برنامج «درب» في تنظيم المسار التعليمي لمنتسبي البرامج التخصصية في «الهيئة»، وتحديداً برنامج دبي التدريبي للتخصصات الصحية، حيث يمضي الطبيب المنتسب في هذا البرنامج ما لا يقل عن أربعة أعوام في التخصصات الطبية، ومن خلال هذا النظام، سيتمكن المنتسب من متابعة مساره التعليمي بشكل إلكتروني، كما سيتيح البرنامج إمكانية تقديم الامتحانات والتقييمات ومناقشة المواد العلمية والحالات التشخيصية مع الأطباء المشرفين على التدريب.

في الوقت نفسه، تم تدعيم البرامج بالمواد العلمية التخصصية المناسبة لكل تخصص، كما تم ربط البرنامج بالمكتبة الطبية لتسهيل الاطلاع على أحدث المصادر العلمية الطبية.



