«الصحة» تُطلق تقنية طبية بالطباعة الحيوية رباعية الأبعاد

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق تقنية طبية مبتكرة في مستشفى القاسمي بالشارقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سوف تُحدِث نقلة نوعية في علم الطب التجديدي والحيوي، من خلال جهاز«دكتور أنفيفو» للطباعة الحيوية رباعية الأبعاد، والتي تمهد لحقبة جديدة في علاج القدم السكري والجروح المزمنة والحروق، وذلك في إطار خطط وبرامج الوزارة لإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أحدث الطرق العلاجية، وتقديم خدمات صحية تخصصية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية.

وشهد مستشفى القاسمي إجراء أول عملية من نوعها في المنطقة لأحد مرضى الجروح المزمنة باستخدام جهاز الطباعة الحيوية رباعية الأبعاد، بفريق طبي إماراتي يقوده الدكتور صقر المعلا نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي رئيس قسم التجميل والترميم والحروق، والفريق الطبي في قسم الجراحة التجميلية، بالتعاون مع طاقم طبي كوري.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حرص الوزارة على استقطاب كل ما هو مبتكر في تكنولوجيا القطاع الصحي، واستشراف مستقبل الرعاية الصحية والتمكين من تحقيق مستهدفات عام الاستعداد للخمسين، في إطار جهودها لإحداث تحول في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أحدث الطرق العلاجية، وتقديم خدمات صحية تخصصية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية، حيث تمتلك الوزارة مقومات النجاح كافة للوصول إلى نموذج صحي مبتكر يعزز قدراتها التنافسية، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، مشيداً معاليه بكفاءة الطاقم الطبي الإماراتي ونجاحه في إجراء عمليات جراحية نادرة ومعقدة، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية لترسيخ الثقة بكوادرنا ومؤسساتنا الوطنية.

جهاز «دكتور انفيفو» (من المصدر)

ولفت الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى حرص الوزارة على توفير أحدث الابتكارات الطبية، لضمان خدمات الرعاية الصحية الأمثل للمرضى بأفضل نوعية، من خلال تعزيز الابتكار والتميز، واعتماد أفضل سبل العلاجات في مستشفياتها، مشيراً إلى أن خدمات الرعاية الصحية بالوزارة شهدت تطورات لافتة نحو تمكين دمج التكنولوجيا الحديثة، حيث إن استقدام هذه التقنية المبتكرة يمكن أن يغير جذرياً حياة مرضى الجروح المزمنة والقدم السكري والحروق.

من جهته، أشار الدكتور صقر المعلا إلى أن الجهاز المبتكر يقوم باستخلاص الخلايا من الأنسجة الدهنية ومعالجتها، وبعد استخدام تقنية الطباعة رباعية الأبعاد يثبت الطبيب الرقعة الجلدية لتغطية الجرح. موضحاً أن مدة العملية لا تتجاوز 45 دقيقة، ولا يحتاج مريض القدم السكري لإجراء العملية أكثر من مرة واحدة، كما أن معدل التئام الجروح يتم في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع، على عكس الطرق المستخدمة حالياً والتي تمتد أحياناً إلى 6 أشهر، وبعدها، باستطاعة المريض ممارسة حياته بشكل طبيعي. ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية أو مضاعفات ما بعد العملية، حيث يضمن العلاج عن طريق الطباعة الحيوية عدم الاحتياج لمكوث المرضى في المستشفيات.