جامعة الإمارات تقدم مشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والمياه

دبي (الاتحاد)

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات معرض «جيتكس 2020»، حيث شهد جناح جامعة الإمارات إقبالاً من الزائرين والشركات وعدداً من المستثمرين للاطلاع على أحدث المشاريع البحثية، التي قدمها باحثو الجامعة في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذاتي، وتقنيات الروبوتات وعلوم المياه والطاقة.

وتأتي مشاركة جامعة الإمارات المستمرة في معرض جيتكس، في إطار إبراز أهمية مستوى المشاريع الطلابية المعروضة في جناح الجامعة، وأهمية استحدث خدمات ومنتجات تقنية وتكنولوجية تعزز من التحول إلى مجتمع المعرفة والتحول الرقمي لتعزيز التنافسية وجودة الحياة في مختلف القطاعات، وأبرزها لهذا العام قطاع الصحة والمياه والطاقة عبر ابتكار تقنيات جديدة تعزز من استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعرض أحدث ما توصل له الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لمشاريعهم ونتائج أبحاثهم العلمية والتطبيقية، وعرض إنجازات الجامعة في مجالات تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الكبرى العالمية والشركات والمستثمرين، وبما ينعكس إيجاباً على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التكنولوجيا والمعرفة والابتكار في عالم تقنية المعلومات.

جدير بالذكر، أن الجامعة تشارك في «جيتكس» هذا العام بمشاريع عدة مبتكرة في مجال تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي وعلوم المياه والطاقة والعلوم الصحية.



