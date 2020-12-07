تكريم الفائزين بجائزة «حمدان الطبية»

دبي (الاتحاد)

تنظم جائزة حمدان الطبية غداً «الأربعاء» حفلاً افتراضياً لتكريم 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية محوراً رئيساً لها، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية. وأشار عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، إلى أن الجائزة تختتم بهذا الحدث الهام دورتها الحادية عشرة 2019-2020، لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن ساهموا في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

