هدم وإزالة مشوهات للمظهر العام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، منذ بداية العام 2020 العديد من مشاريع أعمال الهدم وإزالة المشوهات، التي من شأنها المحافظة على المظهر الحضاري العام، وذلك ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية: (بلدية مركز المدينة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية الشهامة).

وبلغت تكلفة مشاريع أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام، خلال العام الجاري (4.773.794) درهماً، حيث تم تنفيذ أعمال هدم وإزالة (38) بناءً مهجوراً، وإزالة (224) مشوهاً للمظهر العام، وردم (451) بئراً مهجورة، وفقاً لمتطلبات هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ (10) أحكام قضائية لإزالة المخالفات.