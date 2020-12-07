عبدالكريم العيسى: لا خيار سوى التحالف الحضاري في مواجهة أزمات العالم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قدم معالي الدكتور الشيخ محمد عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني، خلال كلمته بالمنتدى السابع لمنتدى تعزيز السلم، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وأكد أنه لا خيار سوى حوار تحالف الحضارات في مواجهة ثقافة الصراع الحضاري من حملة أفكار الكراهية، وأن العالم الآن أصبح أكثر إمكانية للتقارب عن أي وقت مضى، ووضع الجميع أمام منصات متواجهة، وطرح كل الموضوعات العالقة.

وقال: إن الحوار الحضاري يتطلب أن يكون فعالاً، مع احترام متبادل لما هو مختلف فيه، وتعزيز الوعي بالمشتركات الإنسانية، وأن العالم يجب أن يعيش في محبة مهما اختلف في الدين والعرق والجنس، وأن يكون الجميع مصدر إثراء وليس مصدر تقاطع وصدام، وغير ذلك من المشتركات الإنسانية، إذ إن جائحة «كورونا» أسهمت في التقارب الإنساني، وتحول إيجابي، وأعطت رسائل إيمانية بأن القدرة الإلهية أقوى من أي قوة أخرى، وتناول العيسى وثيقة مكة المكرمة التي اعتبرها من أهم الوثائق الحضارية في العصر الحديث، والتي صدرت عن أكثر من 1200 من المفتين والعلماء و4500 مفكر إسلامي يمثلون 27 مذهباً وطائفة إسلامية من جميع المذاهب من 107 دول.

وتابع: إن «الجائحة» أعطت رسائل مهمة لكل تائه عن الإيمان بالخالق جل وعلا، وإن قدرته فوق كل قدرة، وإن تدابير كل ساكنيه لن تفوت قدرته سبحانه وتعالى وما تحمله من الحكمة والرحمة، وهو ما يجب أن يعزز قربنا من الله تعالى، وقربنا من بعضنا البعض.



