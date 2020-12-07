2578 سائقاً تجاوزوا الإشارة الحمراء بأبوظبي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز، وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنبًا لانحراف المركبة، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. وحررت مديرية المرور والدوريات 2578 مخالفة خلال 6 أشهر من يناير وحتى نهاية يونية من العام الجاري، وحذرت السائقين من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، موضحة أن قطع الإشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق، أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

وحددت ثلاثة أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، هي زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، داعية السائقين إلى إدراك خطورة هذه المخالفة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين، والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب مرتكب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بـ 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، كما نص القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات بإمارة أبوظبي بأن القيمة المالية لفك حجز المركبة 50.000 ألف درهم، وفي حالة لم يقم السائق بدفع المخالفة ورسوم فك الحجز يتم بيعها في المزاد العلني بعد 3 أشهر من انقضاء مدة حجزها وسيتم تسديد المخالفة من قبل مبلغ السيارة.