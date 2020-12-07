إغلاق 3 محال لمخالفة الإجراءات الاحترازية

دبا الفجيرة(الاتحاد)

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، عن أن إدارة الخدمات العامة والبيئة قامت بالتفتيش على (754) منشأة، وذلك عبر (100) جولة تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك والخضراوات في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال أكتوبر من العام الجاري، أسفرت عن إغلاق 3 محال، وتحرير (59) مخالفة و(82) إنذاراً، بحق منشآت غير متقيدة باشتراطات الصحة العامة والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن مصادرة (67) كجم من المواد الغذائية،(183) كجم من مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد تجميلية ومواد منتهية الصلاحية، كما تم ضبط (32) كجم من المواد المحظورة، وتمت مصادرتها جميعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وقال اليماحي: «إن إغلاق المحال الثلاثة جاء من خلال متابعة البلدية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث ثبت مخالفتهم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة.

وأضاف: إن البلدية رصدت عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي بعض من العاملين، تحديداً في المنشآت الغذائية، بأهمية تطبيق واتباع وسائل الحماية الشخصية من الكمامات، وعدم التزامهم بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتهيب البلدية بجمهورها بضرورة التواصل مع البلدية، والالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وعلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة للتواصل الخاص بها، سواء بالاتصال المباشر من خلال الاتصال على مكتب الطوارئ، أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي Dibbamun لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬