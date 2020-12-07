مركز متنقل لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مبادرة تشمل على تقديم خدمات المرور والترخيص في أماكن مختلفة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، ومركز «تسجيل»، والجابر للنظارات، وذلك من خلال مركز متنقل مزود بأحدث أجهزة الفحص، وتقنيات خدمات المركبات، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق، واستجابة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وتقدم المبادرة أكثر من 32 خدمة، يتم إنجازها في زمن قياسي للمتعاملين، ممن يتعذر عليهم الحضور إلى مراكز الخدمة، كخدمات الفحص وتسجيل ونقل ملكية المركبة، وتجديد إصدار رخصة المركبة، وحيازة وتحويل المركبة داخل الدولة، وتعديل بيانات ونقل رخصة المركبة، وإصدار شهادات الترخيص «شهادة من دون تسجيل»، وإصدار رخصة بدل تالف أو بدل فاقد، وإلغاء رخصة مركبة، وتغيير بيانات رخصة قيادة المركبة «فحص المركبات، فحص النظر» لرخص القيادة.

وستجوب مبادرة الخدمات المتنقلة لفحص وتسجيل المركبات إمارة الشارقة في فترات زمنية متفرقة، وسيتم الإعلان عن الموعد من خلال حسابات شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها نحو توفير وقت وجهد المتعاملين، وبما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة.