شرطة دبي تفتتح نقطة لخدمة وإسعاد قاطني الليسيلي

دبي(الاتحاد)

افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور محمد سلطان بن مرخان الكتبي مدير مكتب زعبيل التابع لصاحب السمو حاكم دبي، نقطة لشرطة الضواحي في منطقة الليسيلي بدبي، ضمن منظومة المراكز الشرطة الذكية SPS، والتي تعتبر واحدة من المراكز الذاتية الخدمة الموزعة في الإمارة، بالإضافة إلى نقطتي العياص وحتا، وتقدم 27 خدمة رئيسة و33 خدمة فرعية بصورة ذكية وسريعة وبـ 7 لغات عالمية، إلى جانب رصد احتياجات سكان المنطقة. وأكد معاليه أن افتتاح نقاط لشرطة الضواحي في الإمارة يهدف إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة لأفراد الجمهور، ويأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي، لخلق قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية على مدار الساعة، ما ساهم ذلك في تطوير العمل الأمني وتحقق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع.